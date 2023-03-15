ЭДО

Электронные расчетные листки нужны без вариантов, если вы перешли на кадровый ЭДО

Минтруд считает, что КЭДО для электронных расчетных листков нужен обязательно.

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Не так давно, буквально в январе Минтруд рассказал, что отправлять электронные расчетные листки работодатель может только в том случае, если перешел на кадровый ЭДО в соответствии со статьями 22.1-22-3 (письмо Минтруда от 20.01.2023 № 14-6/ООГ-296).

Бухгалтеры волнуются: это правда? Надо искать сервис для перехода на КЭДО? Однако в самом ТК такого запрета нет. Мало того, порядок направления работникам расчетных листков работодатель определяет самостоятельно и закрепляет его в локальном нормативном акте.

С другой стороны, многие бухгалтеры и кадровики и сами признают, что работать с электронными кадровыми документами гораздо удобнее, чем с бумажной волокитой.

Облегчите себе жизнь – переходите на КЭДО. А наши эксперты научат вас еще и работать с кадровым ЭДО в 1С: вебинар будет 28 марта.

Обсудим:

  • Как перейти на КЭДО? Что нужно?
  • Системы КЭДО: плюсы и минусы.
  • Почему 1С:Кабинет сотрудника? Пример использования сервиса.
  • А что еще умеет 1С:Кабинет Сотрудника?
  • В каких программах работает 1С:Кабинет Сотрудника?
  • Какие инструменты можно использовать для наилучшей автоматизации процессов?

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