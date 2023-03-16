Счета-фактуры

Вычет по НДС можно будет получить по кассовому чеку без счета-фактуры

Чтобы поставить на вычет входящий НДС, нужен счет-фактура от поставщика. Кассовый чек для этой цели не годится. Но все может измениться.

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ФНС в письме от 02.03.2023 № СД-25-3/79@ обозначила различия при оформлении чеков по закону № 54-ФЗ и счетов-фактур.

Событие

Кассовый чек

Счет-фактура

Зачет авансов

нет связи между кассовым чеком, оформляемым в момент получения предоплаты, и чеком, оформляемым при последующей реализацией

есть связь показателей в книге продаж и книге покупок

Корректировка

сторнируют первичную операцию и повторно отражают ее с учетом измененной стоимости

при изменении стоимости (возврате) товаров оформляют корректировочный счет-фактуру, по которому определяется сумма разницы для отражения в книге покупок или книге продаж

Вместе с тем, ФНС прорабатывает вопрос о возможности и об условиях предоставления вычета сумм входного НДС на основании кассовых чеков, говорится в документе.

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