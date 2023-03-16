Вычет по НДС можно будет получить по кассовому чеку без счета-фактуры

ФНС в письме от 02.03.2023 № СД-25-3/79@ обозначила различия при оформлении чеков по закону № 54-ФЗ и счетов-фактур.
Событие
Кассовый чек
Счет-фактура
Зачет авансов
нет связи между кассовым чеком, оформляемым в момент получения предоплаты, и чеком, оформляемым при последующей реализацией
есть связь показателей в книге продаж и книге покупок
Корректировка
сторнируют первичную операцию и повторно отражают ее с учетом измененной стоимости
при изменении стоимости (возврате) товаров оформляют корректировочный счет-фактуру, по которому определяется сумма разницы для отражения в книге покупок или книге продаж
Вместе с тем, ФНС прорабатывает вопрос о возможности и об условиях предоставления вычета сумм входного НДС на основании кассовых чеков, говорится в документе.