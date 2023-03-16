Юань обогнал евро на рынке сбережений

17% физических лиц хранят сбережения в юанях, тогда как в евро – 8%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование платформы «Финам».

Рубль по-прежнему остается самой востребованной валютой для наличных накоплений. Сбережения в рублях хранят 34,9%.

Накопления в долларах держат 28,3% человек.

Инвесторы выбирают китайские юани для диверсификации портфеля. Также юани популярны в торговой сфере при параллельном импорте.

В «Цифра брокер» заявили, что на фоне геополитического кризиса и санкционного давления инвесторы решили переходить с европейской валюты на китайскую.

«Начиная с прошлого года мы увидели большой спрос как со стороны физических, так и юридических лиц на вложение денег в юани. Инвесторы пытаются найти альтернативы на валютном рынке, диверсифицируют портфель от рисков изменения курсов рубля, но при этом уменьшая инфраструктурные риски, которые существуют вокруг „токсичных“ доллара и евро», – сообщили в «БКС Мир инвестиций».

С ноября 2022 года в банке ВТБ стало на 26% больше вкладов в юанях. За весь 2022 год депозиты в китайской валюте открыли больше 10 тыс. клиентов.

Спрос на депозитные счета в юанях подтвердили в Сбербанке, Совкомбанке, ПСБ и в ДОМ.РФ.