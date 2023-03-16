Госзакупки

Поставщикам упростили доступ к госзакупкам

Мораторий на 44-ФЗ не ввели, но приняли компромиссные поправки. Предприятия будут быстрее получать бюджетные средства и выполнять госзаказы.

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В Госдуму внесли точечные правки в 44-ФЗ, сообщает «Коммерсант».

Для запроса котировок повысили ценовой порог с 3 млн до 10 млн рублей. Также сняли лимит в 100 млн рублей на объем госзакупок.

Такие меры должны сократить сроки закупок с 13 до 7 дней. ФАС будет согласовывать контракты с единственным поставщиком до восьми рабочих дней.

Для закупок малого объема на электронных площадках повысят ценовой порог с 3 млн до 5 млн рублей.

Моратория, который планировал ввести Совет Федерации, пока что не будет. Тем не менее поправки ускорят поступление бюджетных средств предприятиям.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала приостановить действие закона о госзакупках (44-ФЗ) до окончания СВО. Сенаторы решили, что эта идея нереальна: у бюджета не будет оснований оплачивать госзаказы.

Минпромторг предложил не запрашивать у поставщиков подтверждения происхождения товаров, если продукция включена в реестры российской промышленной продукции, российской радиоэлектронной продукции или в евразийский реестр промышленных товаров.

Минфин собирается упростить поставщикам из ЕАЭС доступ к госзаказам, чтобы покрыть возможный дефицит иностранных товаров.

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