Минтруд и Генпрокуратура будут разбираться с Wildberries

Минтруд и Роструд пообещали разобраться с ситуацией, возникшей вокруг компании Wildberries. Об этом пишет «ТАСС».
«Сейчас к Wildberries приковано много внимания со стороны Роструда, со стороны депутатского корпуса, Минпромторга, с ситуацией разбираемся. Мы сейчас пока работаем с документами, с заявлениями граждан. В зависимости от этого будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой», – сообщил Антон Котяков, глава Минтруда.
Также Антон Котяков заявил, что работа Wildberries должна соответствовать нормам трудового законодательства.
Ранее мы писали, что маркетплейс ввел штрафы для владельцев ВПЗ и заблокировал работу недовольных предпринимателей.