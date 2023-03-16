Маркетплейсы

Минтруд и Генпрокуратура будут разбираться с Wildberries

Министерство уже изучает жалобы на компанию. Работа Wildberries должна соответствовать нормам трудового законодательства.

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Минтруд и Роструд пообещали разобраться с ситуацией, возникшей вокруг компании Wildberries. Об этом пишет «ТАСС».

«Сейчас к Wildberries приковано много внимания со стороны Роструда, со стороны депутатского корпуса, Минпромторга, с ситуацией разбираемся. Мы сейчас пока работаем с документами, с заявлениями граждан. В зависимости от этого будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой», – сообщил Антон Котяков, глава Минтруда.

Также Антон Котяков заявил, что работа Wildberries должна соответствовать нормам трудового законодательства.

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