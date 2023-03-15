Wildberries блокирует ПВЗ, которые жалуются на штрафы

Маркетплейс начал блокировать пункты выдачи заказов, собственники которых «выражают неуважительное и негативное отношение» к компании.

Уведомления о блокировке уже получили ПВЗ в Московской области. Владельцы должны вернуть товары на склад.

Ранее мы писали, что маркетплейс в ночь на 14 марта 2023 года обновил договор оферты, в котором дополнен п. 8.15.

Согласно обновленному договору, владельцев ПВЗ могут оштрафовать на 100 тыс. рублей «в случае выявления Заказчиком фактов распространения недостоверной, ложной, вводящей в заблуждение, подстрекающей к противоправным действиям информации, которые выражают неуважительное и негативное отношение к Заказчику».

Также за нарушение Wildberries может расторгнуть договор с предпринимателем.