🔥Эксперт: налоговые проверки весь 2023 год будут проходить жестче и с участием силовиков

Приводим небольшой отрывок из интервью, которое совсем скоро выйдет на «Клерке».

– Какими будут налоговые проверки в этом году? Станет ли их больше, меньше? Чего от них ждать?

– ...Негласный мораторий в течение 2022 года был на проверки (негласный, конечно, только для бизнеса): проверки практически не назначались. Соответственно, пошла большая волна этих проверок под самый конец года. Проверки получили, например, даже компании с доначислениями 5-7 миллионов рублей. Не самая большая сумма.

Ввиду того, что дыра в бюджете фантастическая, я думаю, будет проверок в этом году очень много, большинство из них будет с привлечением правоохранителей, потому что в прошлом году произошли изменения по выездным проверкам – и соответственно, без полиции больше налоговая дела возбуждать не может. В этом году оперативники массово несут материалы проверок в налоговую инспекцию. Таких проверок будет больше, чем за все предыдущие периоды. Уровень взаимодействия налоговиков и силовиков растет очень сильно.

– В начале прошлого года количество проверок анонсировали значительно меньшее, дескать, работать будет предпроверочный анализ. А сейчас как?

– Действительно, в прошлом году сказали так: давайте мы не будем дергать бизнес, санкции сейчас и всем сложно очень. Но также в прошлом году вице-премьер Белоусов сказал, что 2023 год будет очень тяжелым. Просто мы санкции начнем чувствовать только сейчас. Деньги в бюджет нужны, а с кого их брать? Только с бизнеса.

Вмешательства силовиков будет меньше, а профессиональная грамотность самих налоговиков – все ниже, убежден наш собеседник. Поэтому советует компаниям как можно тщательнее работать с документацией в своих офисах и не оставлять нерешенными проблемы бывших сотрудников: их тоже вполне могут привлечь к допросам и другим проверочным мероприятиям.

Еще больше о том, как вести себя на таких допросах, расскажем на вебинаре 22 марта: узнаете, как защищаться, когда ваши права нарушают, и как понять, нарушили ли вы или налоговики.