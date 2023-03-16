IT-компании

27-й Российский Интернет Форум пройдет с 24 по 26 мая

Участники форума обсудят, как объединить IT-бизнес и построить новое технологическое будущее.

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С 24 по 26 мая 2023 года в подмосковном пансионате «Лесные дали» пройдет 27-й Российский Интернет Форум (РИФ 2023). Его организовали Минцифры и Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК).

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Ключевые темы РИФ 2023: технологический суверенитет, digital-маркетинг, E-com, ИТ-кадры, GameDev, EdTech, регулирование цифровых платформ и экосистем, импортозамещение в ИТ-сфере, МСП стартапы и другие.

Сотрудники, руководители и владельцы IT-компаний могут обменяться опытом и наладить контакты с госкорпорациями и крупными цифровыми компаниями.

На форуме будут организованы выставки, фестиваль высоких технологий, коворкинг-зона, карьерная гостиная и ИТ-Хаб ИТ-специалистов.

В РИФ примут участие топ-менеджеры крупнейших компаний цифрового контура: VK, Skyeng, МТС, «Газпром Медиа», Ozon, Mediascope, ПСБ, «Московская биржа», Kokoc Group, «Ростелеком», «Яндекс», «Хабр» и другие.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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