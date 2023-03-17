Должники стали чаще общаться с колл-центрами

Банковские должники стали реже игнорировать звонки операторов колл-центра и чаще рассказывают о причинах задержки платежа по кредиту. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect.

За 2022 год количество неотвеченных вызовов специалистов по взысканию задолженности сократилось на 75%. Должники стали на 66% реже сбрасывать звонки.

Должники стали охотнее называть причины задержки платежа и стали в три раза чаще просить о реструктуризации долга.

Заемщики жалуются на финансовые трудности на 26% больше. Они стали на 66% чаще обещать колл-центрам погасить долги.

«Качественный рост коммуникации отражается и в других показателях: так, например, за год доля сдержанных обещаний внести платеж по задолженности увеличилась на 10%», – сообщил Александр Васильев, генеральный директор ID Collect.

Должники могут самостоятельно связаться с взыскателями: в мессенджерах, в социальной сети VK, в онлайн-чате на сайте компании и в личном кабинете. Многие клиенты не дожидаются звонка коллекторов, а связываются с ними сами и просят рассрочку или дисконт.