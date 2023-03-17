Wildberries создаст комиссию по спорам с пунктами выдачи

Руководство маркетплейса и 60 владельцев пунктов выдачи заказов встретились в центральном офисе «Опоры России», пишет РБК.
Скандал с Wildberries: чего хотят собственники ПВЗ и чем отвечает маркетплейс.
Там объявили о создании специальной комиссии по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами.
«.. создана Согласительная комиссия, куда войдут представители Wildberries, деловых сообществ, малого бизнеса, министерств и органов государственной власти. Таким путем сможем прийти к консенсусу по всем вопросам, которые тревожат предпринимателей. Они будут решены не в пользу одной, а каждой из сторон», – сообщил вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов.
На сегодня компания временно приостановила текущий механизм списаний за подмены, чтобы разобраться и перепроверить начисления.
По словам директора по развитию сервисов Wildberries Кристины Спиревой, компания уже вернула удержанные суммы на балансы пунктов выдачи и продолжает тестирование новой системы защиты продавцов от подмен.