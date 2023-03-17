Маркетплейсы

Wildberries создаст комиссию по спорам с пунктами выдачи

Wildberries отменила списания за подмены с ПВЗ и создала комиссию по разрешению споров

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Руководство маркетплейса и 60 владельцев пунктов выдачи заказов встретились в центральном офисе «Опоры России», пишет РБК.

Скандал с Wildberries: чего хотят собственники ПВЗ и чем отвечает маркетплейс.

Там объявили о создании специальной комиссии по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами.

«.. создана Согласительная комиссия, куда войдут представители Wildberries, деловых сообществ, малого бизнеса, министерств и органов государственной власти. Таким путем сможем прийти к консенсусу по всем вопросам, которые тревожат предпринимателей. Они будут решены не в пользу одной, а каждой из сторон», – сообщил вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов.

На сегодня компания временно приостановила текущий механизм списаний за подмены, чтобы разобраться и перепроверить начисления.

По словам директора по развитию сервисов Wildberries Кристины Спиревой, компания уже вернула удержанные суммы на балансы пунктов выдачи и продолжает тестирование новой системы защиты продавцов от подмен.

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