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В регионах откроют центры занятности для подростков

Службы для трудоустройства сотрудников от 14 до 18 лет появятся в Москве, в Ленинградской, Астраханской и Свердловской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.

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В шести регионах страны появятся центры занятости для трудоустройства подростков. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.

«Мы очень надеемся, что благодаря этим пилотам мы сможем выработать конкретные предложения на федеральном уровне, чтобы у всех желающих детей появлялась возможность такой трудовой занятости», – сообщила Мария Львова-Белова.

Службы сопровождаемого трудоустройства подростков начнут работать в шести регионах – Москва, Ленинградская область, Красноярский край, Краснодарский край, Астраханская область и Свердловская область.

Сейчас Госдума рассматривает законопроект, который упростит трудоустройство подростков.

На основании документа будет сформирован перечень разрешенных профессий и список компаний, готовых устраивать сотрудников от 14 до 18 лет.

Ранее мы писали, что Минтруд предложил сократить страховые взносы работодателям, которые нанимают несовершеннолетних.

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