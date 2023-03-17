🔥 НДФЛ уберут из ЕНП

Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам поддерживает это предложение

«Практически такое решение уже принято», – цитирует «Парламентская газета» слова Матвиенко.

Ранее такую идею озвучил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Он сказал, что у органов местного самоуправления возникают серьезные потери доходов. Бизнес платит НДФЛ, а эти деньги уходят на погашение долга по НДС.

Кстати, бизнесу тоже не выгодна такая схема. Дело в том, что за неуплату НДС идут только пени, а за НДФЛ – пени и штраф.