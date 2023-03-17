ЕНП (единый налоговый платеж)

🔥 НДФЛ уберут из ЕНП

Чтобы в местных бюджетах не было кассовых разрывов, НДФЛ хотят вывести из единого налогового платежа. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам поддерживает это предложение

«Практически такое решение уже принято», – цитирует «Парламентская газета» слова Матвиенко.

Ранее такую идею озвучил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Он сказал, что у органов местного самоуправления возникают серьезные потери доходов. Бизнес платит НДФЛ, а эти деньги уходят на погашение долга по НДС.

Кстати, бизнесу тоже не выгодна такая схема. Дело в том, что за неуплату НДС идут только пени, а за НДФЛ – пени и штраф.

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НДФЛ

Одиннадцать налоговых баз для НДФЛ 13% и 15%: таблица

По НДФЛ есть разные ставки: 9%, 13%, 15%, 30%, 35%. Для ставок 13% и 15% есть несколько налоговых баз и налоговые агенты считают НДФЛ по каждой из этих баз отдельно. Поэтому важно знать, какой доход к какой налоговой базе относится.

Одиннадцать налоговых баз для НДФЛ 13% и 15%: таблица

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