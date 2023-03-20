Работающая мама может одновременно получать и пособие по уходу до 1,5 лет, и новое детское пособие

При этом такие семьи могут получать и пособие до 1,5 лет от ФСС и одновременно – пособие на ребенка от СФР.

Причем новое пособие из СФР дают только малообеспеченным.

В доход семьи, в том числе, включат пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Если общий доход будет менее одного прожиточного минимума на члена семьи и нет лишнего имущества, то семья может оформить новое детское пособие.

Такое разъяснение дает Минтруд в своем Telegram-канале.

Отметим, что неработающие родители с 2023 года не могут оформить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Им платят только новое пособие, если доход семьи – невысокий.

Ранее пособие до 1,5 лет платили всем независимо от дохода.

Подробно о минусах и плюсах нового пособия мы писали в статье «Новое детское пособие с 2023 года: кто-то получит больше, чем раньше, а кто-то – вообще ничего не получит».