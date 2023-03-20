⚡ Путин призвал возбуждать дела против бизнесменов только с явными судебными перспективами

Путин призвал не возбуждать уголовные дела против предпринимателей без судебных перспектив, сообщают РИА.

«Большое значение имеет и правоприменительная практика. Прошу контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей. Зачастую уже изначально видно, что дело (в отношении предпринимателей) не имеет судебной перспективы, тогда и заводить его не нужно. Просто дестабилизируем работу целых трудовых коллективов предприятий, что абсолютно недопустимо, обращаю ваше внимание», – сказал президент на расширенной коллегии МВД.

Президент напомнил, что существует такая мера, как домашний арест. Для подозреваемых в экономических преступлениях нужно максимально применять уголовно-процессуальные меры пресечения, не связанные с фактическим ограничением свободы: подписку о невыезде, залог и т.д.

Напомним, что на выходных президент подписал закон, согласно которому можно освободиться от уголовного преследования, если заплатить всю налоговую недоимку, пени и штраф.