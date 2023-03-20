УК РФ

✅ Уголовное дело по ст. 199 УК по проверкам за 2017 и более ранние года возбудить нельзя

Уголовное дело не возбудят, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, если бизнесмен в полном объеме уплатил сумму недоимки и соответствующие пени, а также штраф.

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✅ Уголовное дело по ст. 199 УК по проверкам за 2017 и более ранние года возбудить нельзя
Иллюстрация: Tima Miroshnichenko/pexels

28 марта 2023 года вступают в силу поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы по налоговым преступлениям (Федеральный закон от 18.03.2023 № 78-ФЗ). Главное:

  • в случае уплаты недоимки, пени и штрафа уголовное дело возбуждать нельзя;
  • срок давности при налоговой недоимке свыше 45 млн снижен с 10 до 6 лет.

«Таким образом, при неуплате добровольно недоимки, пени и штрафа по НДС с 28.03.23 возможно возбуждение дела за период, который заканчивается не ранее 4 квартала 2017 года», – поясняет Дмитрий Самигуллин, адвокат и партнер международной юридической фирмы GRATA International.

Вне зависимости от размера недоимки и вида налога, нельзя возбудить уголовное дело по ст. 199 УК по проверкам за 2017 и более ранние года.

Если выездной налоговой проверки не было, то нельзя возбуждать дело за любые периоды. «Об этом говорят более ранние поправки, но практика пытается бороться и с этим», – добавляет эксперт.

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