✅ Уголовное дело по ст. 199 УК по проверкам за 2017 и более ранние года возбудить нельзя

28 марта 2023 года вступают в силу поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы по налоговым преступлениям (Федеральный закон от 18.03.2023 № 78-ФЗ). Главное:

в случае уплаты недоимки, пени и штрафа уголовное дело возбуждать нельзя;

срок давности при налоговой недоимке свыше 45 млн снижен с 10 до 6 лет.

«Таким образом, при неуплате добровольно недоимки, пени и штрафа по НДС с 28.03.23 возможно возбуждение дела за период, который заканчивается не ранее 4 квартала 2017 года», – поясняет Дмитрий Самигуллин, адвокат и партнер международной юридической фирмы GRATA International.

Вне зависимости от размера недоимки и вида налога, нельзя возбудить уголовное дело по ст. 199 УК по проверкам за 2017 и более ранние года.

Если выездной налоговой проверки не было, то нельзя возбуждать дело за любые периоды. «Об этом говорят более ранние поправки, но практика пытается бороться и с этим», – добавляет эксперт.