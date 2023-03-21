Для льготы по НДС в общепите будут учитывать зарплату за 2023 год

Сумма доходов должна быть не более 2 млрд рублей, удельный вес доходов от общепита – не менее 70%.

С 2024 года будет еще одно условие – среднемесячный размер зарплаты за прошлый год не ниже среднеотраслевой (по коду ОКВЭД 56) в регионе.

Среднемесячную зарплату определяют так:

Сначала считают среднюю за каждый месяц. Для этого все выплаты по трудовым договорам делят на количество сотрудников в этом месяце. Потом эти средние зарплаты за каждый месяц складывают и делят на количество месяцев.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.01.2023 № 03-07-07/3071.

Кроме того, в письме от 14.02.2023 № 03-07-07/12084 Минфин пояснил, какие данные из РСВ будут учитывать при расчете средней зарплаты в общепите.