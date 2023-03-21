⚡ Уголовное дело за уклонение от налогов СК возбудил против еще одной блогерки Александры Митрошиной

СК Москвы обвинил еще одного блогера-миллионника в неуплате налогов. Это Саша Митрошина.

Следствие полагает, что доходы от бизнеса не позволяли ей оставаться на упрощенке, но Митрошина не перешла на общую систему, а использовала контролируемые и аффилированные ею ИП для перевода средств.

По предварительным данным, налоговая недоимка составила 120 млн рублей .

Уголовное дело завели по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица).

По месту регистрации Митрошиной и причастных к делу лиц прошли обыски.

Напомним, что 7 марта СК Москвы возбудил уголовное дело в отношении блогерки Лерчек, которая так же была обязана перейти на общую систему после превышения лимита доходов, но использовала схему дробления. Помимо неуплаты налогов СКР инкриминирует ей и ее мужу легализацию преступных доходов.