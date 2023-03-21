⚡ Донбасс будет свободной экономической зоной

Минстрой разработал законопроект о свободной экономической зоне Донбасса, пишет РБК. Он даст толчок для социально-экономического развития новых субъектов РФ.
СЭЗ планируется создать на всей территории этих регионов на срок до конца 2050 года.
Законопроект был одобрен на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности 20 марта.
- Участник СЭЗ должен быть зарегистрирован на территории новых регионов либо иметь там филиалы.
- Объем капиталовложений резидента в первые три года должен быть равен не менее чем 3 млн руб.
- Для субъектов МСП, для других компаний – не менее чем 30 млн руб.
- При реализации инвестпроекта в области компьютерных технологий и создания программного обеспечения, научных исследований и разработок требуемый объем будет меньше – не менее чем 1 млн руб.
Если законопроект поддержат, он заработает с 1 января 2024 года.
Отдельным законопроектом предусматривается установить для участников СЭЗ нулевую ставку по налогу на прибыль в федеральный бюджет, полученную от реализации проекта, в течение десяти лет от налогового периода, когда получена первая прибыль. Ставка по налогу на прибыль в бюджет субъекта может быть установлена от нуля до 13,5% (то есть общая ставка не превысит 13,5%) в зависимости от вида деятельности.
Также предусмотрено освобождение от налога на имущество в течение десяти лет в отношении имущества на балансе участника СЭЗ, а также от земельного налога – в течение трех лет.
Для физлиц, занятых в реализации инвестпроекта, введут пониженные ставки страховых взносов с их зарплат.