⚡ Донбасс будет свободной экономической зоной

Компании получат субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам (до 100% ставки рефинансирования ЦБ) и особые налоговые условия. Кроме того, будет действовать свободная таможенная зона – иностранное оборудование, ввозимое на территорию СЭЗ для реализации инвестпроекта, освобождается от уплаты ввозных таможенных пошлин.

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⚡ Донбасс будет свободной экономической зоной
Иллюстрация: Анна Малышева/pexels

Минстрой разработал законопроект о свободной экономической зоне Донбасса, пишет РБК. Он даст толчок для социально-экономического развития новых субъектов РФ.

СЭЗ планируется создать на всей территории этих регионов на срок до конца 2050 года.

Законопроект был одобрен на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности 20 марта.

  • Участник СЭЗ должен быть зарегистрирован на территории новых регионов либо иметь там филиалы.
  • Объем капиталовложений резидента в первые три года должен быть равен не менее чем 3 млн руб.
  • Для субъектов МСП, для других компаний – не менее чем 30 млн руб.
  • При реализации инвестпроекта в области компьютерных технологий и создания программного обеспечения, научных исследований и разработок требуемый объем будет меньше – не менее чем 1 млн руб.

Если законопроект поддержат, он заработает с 1 января 2024 года.

Отдельным законопроектом предусматривается установить для участников СЭЗ нулевую ставку по налогу на прибыль в федеральный бюджет, полученную от реализации проекта, в течение десяти лет от налогового периода, когда получена первая прибыль. Ставка по налогу на прибыль в бюджет субъекта может быть установлена от нуля до 13,5% (то есть общая ставка не превысит 13,5%) в зависимости от вида деятельности.

Также предусмотрено освобождение от налога на имущество в течение десяти лет в отношении имущества на балансе участника СЭЗ, а также от земельного налога – в течение трех лет.

Для физлиц, занятых в реализации инвестпроекта, введут пониженные ставки страховых взносов с их зарплат.

⚡ Донбасс будет свободной экономической зоной

Компании получат субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам (до 100% ставки рефинансирования ЦБ) и особые налоговые условия. Кроме того, будет действовать свободная таможенная зона – иностранное оборудование, ввозимое на территорию СЭЗ для реализации инвестпроекта, освобождается от уплаты ввозных таможенных пошлин.

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