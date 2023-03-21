⚡ Донбасс будет свободной экономической зоной

Минстрой разработал законопроект о свободной экономической зоне Донбасса, пишет РБК. Он даст толчок для социально-экономического развития новых субъектов РФ.

СЭЗ планируется создать на всей территории этих регионов на срок до конца 2050 года.

Законопроект был одобрен на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности 20 марта.

Участник СЭЗ должен быть зарегистрирован на территории новых регионов либо иметь там филиалы.

Объем капиталовложений резидента в первые три года должен быть равен не менее чем 3 млн руб.

Для субъектов МСП, для других компаний – не менее чем 30 млн руб.

При реализации инвестпроекта в области компьютерных технологий и создания программного обеспечения, научных исследований и разработок требуемый объем будет меньше – не менее чем 1 млн руб.

Если законопроект поддержат, он заработает с 1 января 2024 года.

Отдельным законопроектом предусматривается установить для участников СЭЗ нулевую ставку по налогу на прибыль в федеральный бюджет, полученную от реализации проекта, в течение десяти лет от налогового периода, когда получена первая прибыль. Ставка по налогу на прибыль в бюджет субъекта может быть установлена от нуля до 13,5% (то есть общая ставка не превысит 13,5%) в зависимости от вида деятельности.

Также предусмотрено освобождение от налога на имущество в течение десяти лет в отношении имущества на балансе участника СЭЗ , а также от земельного налога – в течение трех лет.

Для физлиц, занятых в реализации инвестпроекта, введут пониженные ставки страховых взносов с их зарплат.