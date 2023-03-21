Бухгалтеры из новых регионов не могут сформировать в 1С счет-фактуры по ставке НДС 16,67%

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».
Эксперт Надежда Камышева пояснила, что надо провести инвентаризацию, то есть выяснить остатки товаров и составить инвентаризационные описи.
По ним надо составить акт инвентаризации и до 31.03.2023 передать в ИФНС.
В этом случае по остаткам товаров можно начислять НДС не на всю сумму продажи, а только на разницу.
В счете-фактуре будет ставка 16,67%, заявляет ФНС.
В счете-фактуре указывают:
- в графе 5 – межценовую разницу;
- в графе 8 – сумму НДС, рассчитанную с межценовой разницы по ставке 16,67%;
- в графе 9 – цену продажи.
Однако в 1С есть только ставка 20/120, а не 16,67, сетует бухгалтер.
Впрочем, сумма налога по этим ставкам будет одинаковая. А саму ставку в счете-фактуре можно исправить вручную.