До конца 2023 года почти треть компаний в России могут провести сокращения сотрудников: итоги опроса

Исследование, которое цитирует «Форбс», провели аналитики рекрутинговой компании Get experts и Русской школы управления.

Согласно этим цифрам, о грядущих сокращениях говорит 28% компаний, еще четверть думают, что персонал сохранят.

27% и вовсе поведали о планах по расширению штата, 12% ни в чем особенно не уверены.

Уровень тревожности на 2023 год сейчас у работодателей достаточно высок. Есть отрасли, где уменьшение вакансий наблюдалось еще по итогам прошлого года.

Например, такова госслужба: увидеть статистику из этой области можно, например, в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды».

Там речь шла о почти 80% уменьшении числа вакансий.