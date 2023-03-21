Сокращение штата

До конца 2023 года почти треть компаний в России могут провести сокращения сотрудников: итоги опроса

Эксперты опросили бизнес из разных отраслей и приводят статистику: 28% работодателей говорят о планах на сокращения. Кто-то считает, что такой меры не избежать, а кто-то пока колеблется.

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Исследование, которое цитирует «Форбс», провели аналитики рекрутинговой компании Get experts и Русской школы управления.

Согласно этим цифрам, о грядущих сокращениях говорит 28% компаний, еще четверть думают, что персонал сохранят.

27% и вовсе поведали о планах по расширению штата, 12% ни в чем особенно не уверены.

Уровень тревожности на 2023 год сейчас у работодателей достаточно высок. Есть отрасли, где уменьшение вакансий наблюдалось еще по итогам прошлого года.

Например, такова госслужба: увидеть статистику из этой области можно, например, в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды».

Там речь шла о почти 80% уменьшении числа вакансий.

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