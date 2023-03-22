Бунтующие в Wildberries работают не по трудовым договорам. Поэтому Роструд пока не проверял компанию

Лучше не допускать кассовых разрывов — с одним-двумя ещё можно справиться, а потом они начнут расти как снежный ком. Но без паники! Часто кассовый разрыв можно спрогнозировать и предотвратить. В статье расскажем о том, почему возникает кассовый разрыв, как можно его избежать и что делать, если он уже случился.