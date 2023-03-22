Маркетплейсы

Бунтующие в Wildberries работают не по трудовым договорам. Поэтому Роструд пока не проверял компанию

Роструд не проверял деятельность маркетплейса, поскольку собственники ПВЗ работают без трудовых отношений, «это споры хозяйствующих субъектов».

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Роструд вывил, что отношения между представителями маркетплейса Wildberries и собственниками ПВЗ происходят вне трудовых рамок, «это споры хозяйствующих субъектов». Об этом пишет «Коммерсант».

«Мы пока там ищем трудовые отношения, если там в рамках трудовых отношений что-то будет, тогда подключимся. А так нет. Мы гражданско-правовые (отношения) не рассматриваем», – сообщил Иван Шкловец, замглавы Роструда.

9 марта 2023 года компания Wildberries установила новые правила для владельцев пунктов выдачи заказов. В ответ была объявлена забастовка. После чего компания отменила 10 тыс. штрафов.

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