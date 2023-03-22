УСН

Налоговики до 17 апреля ждут от ювелиров уведомление об утрате права на УСН

С 1 января 2023 года организации и ИП, которые производят и продают ювелирные изделия из драгкамней и драгметаллов, не имеют права на УСН и ПСН.

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Это право они утратили с 01.01.2023.

Но сообщить об этом в ИФНС надо до 15.04.2023. Из-за выходных срок переносится на 17.04.2023.

Нужно направить сообщение об утрате права на применение УСН по форме № 26.2-2.

Об этом напоминает УФНС по Кемеровской области.

Кстати, по мнению Минфина, ювелирные коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ лишают права на УСН.

Ранее налоговики называли, какие ювелирные коды ОКВЭД не подходят для УСН: 24.41, 32.1, 32.11, 32.12, 32.12.1, 32.12.2, 32.12.3, 32.12.4, 32.12.5, 32.12.6, 32.12.7, 46.48.2, 46.72.23, 46.76.4, 46.77, 96.09.1, 47.77, 47.77.2, 47.79.

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