⚡ От страховых взносов освободят часть ИП

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предлагающий освободить от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование военных пенсионеров, которые уже получают пенсию за выслугу лет и в настоящее время одновременно являются ИП, арбитражными управляющими или нотариусами.

Речь идет о бывших военных и получателей пенсии от МВД, ФСБ, ФСИН, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФССП и др.

Сейчас ИП-бывшие военные должны платить взносы, но за это они ничего не получают. Никаких гарантий того, что вторая пенсия у них будет, нет. Поэтому КС принял решение освободить таких бизнесменов от взносов.

Впрочем, этим категориям дадут право добровольно платить взносы, если они хотят заработать себе вторую пенсию.