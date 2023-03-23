ЕНП (единый налоговый платеж)

⛔ ИП оплатил налог по патенту, но налоговики списали деньги на другой налог и теперь не выдают новый патент

Одна из причин отказа в выдаче патента – долг по предыдущему патенту. Но если раньше можно было оплатить патент, имея долги по другим налогом, то теперь такое невозможно.

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Таким образом ИП, имея долг даже по личным налогам (за квартиру, авто, дачу) практически лишен права применять ПСН.

Чтобы оформить патент, ИП должен быть примерным налогоплательщиком и не иметь налоговых долгов.

Обсуждение этой ситуации идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

ИП уплатил налог по прошлогоднему патенту еще в 2022 году и думал, что по ПСН-2022 все нормально и можно спать спокойно.

Но налоговики в своей программе начислили налог 09.01.2023 (потому что 31.12.2022 – это выходной день).

А деньги, уплаченные по ПСН в 2022 году, налоговая списала в счет долгов по другим налогам, которые у этого ИП, увы, есть.

Наступает 9 января 2023 года. Сальдо ЕНС – отрицательное. Налог по ПСН исчислен, но не уплачен (по мнению ФНС).

ИП подает заявление на новый патент, и получает отказ. Причина – долг по старому патенту.

Коллеги советуют писать жалобу, с указанием того, что оплата проведена в срок, платежка заполнено верно и оснований отражать эти суммы «в общем котле» по старой редакции ст. 45 НК РФ нет.

В 2021 году 31 декабря тоже было выходным днем, но начисление по патенту за 2021 в старой программе налоговиков прошло именно 31.12.2021, пишет автор темы.

А с этого года с переходом на новое ПО прошлогодняя оплата пошла не на конкретный налог, а осела в сальдо ЕНС, откуда ее зачли не туда, куда планировал ИП.

Кстати, аналогичные проблемы из-за отрицательного сальдо ЕНС есть у ИП-должников, которые хотят уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы. Пока они не погасят все свои долги, уплаченные взносы не пойдут на уменьшение налога, потому что будут считаться неуплаченными.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

⛔ ИП оплатил налог по патенту, но налоговики списали деньги на другой налог и теперь не выдают новый патент

Одна из причин отказа в выдаче патента – долг по предыдущему патенту. Но если раньше можно было оплатить патент, имея долги по другим налогом, то теперь такое невозможно.

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