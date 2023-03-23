⛔ ИП оплатил налог по патенту, но налоговики списали деньги на другой налог и теперь не выдают новый патент

Таким образом ИП, имея долг даже по личным налогам (за квартиру, авто, дачу) практически лишен права применять ПСН.

Чтобы оформить патент, ИП должен быть примерным налогоплательщиком и не иметь налоговых долгов.

Обсуждение этой ситуации идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

ИП уплатил налог по прошлогоднему патенту еще в 2022 году и думал, что по ПСН-2022 все нормально и можно спать спокойно.

Но налоговики в своей программе начислили налог 09.01.2023 (потому что 31.12.2022 – это выходной день).

А деньги, уплаченные по ПСН в 2022 году, налоговая списала в счет долгов по другим налогам, которые у этого ИП, увы, есть.

Наступает 9 января 2023 года. Сальдо ЕНС – отрицательное. Налог по ПСН исчислен, но не уплачен (по мнению ФНС). ИП подает заявление на новый патент, и получает отказ. Причина – долг по старому патенту.

Коллеги советуют писать жалобу, с указанием того, что оплата проведена в срок, платежка заполнено верно и оснований отражать эти суммы «в общем котле» по старой редакции ст. 45 НК РФ нет.

В 2021 году 31 декабря тоже было выходным днем, но начисление по патенту за 2021 в старой программе налоговиков прошло именно 31.12.2021, пишет автор темы.

А с этого года с переходом на новое ПО прошлогодняя оплата пошла не на конкретный налог, а осела в сальдо ЕНС, откуда ее зачли не туда, куда планировал ИП.

Кстати, аналогичные проблемы из-за отрицательного сальдо ЕНС есть у ИП-должников, которые хотят уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы. Пока они не погасят все свои долги, уплаченные взносы не пойдут на уменьшение налога, потому что будут считаться неуплаченными.