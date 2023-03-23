Трудовые отношения

Подработки к основной работе берут 65% россиян: итоги опроса

65% россиян не только берут подработки, но и занимаются ими в основные рабочие часы. Такие результаты показало исследование Работы.ру.

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Исследователи опросили 2800 человек в марте 2023 года, сообщает Работа.ру.

Выяснилось, что 23% опрошенных подработки не только берут, но и не говорят о них своему основному работодателю. Причины у всех разные.

32% боятся, что наличие подработки не придется начальству по душе – а значит, у сотрудника будут проблемы. Каждый четвертый (25%) рассказал, что в компании нет практики рассказывать о дополнительной работе.

19% работников опроса боятся, что привлекут лишнее внимание к своей работе. И наконец, каждый десятый опрошенный беспокоится, что это может не понравиться коллегам.

Стоит ли брать подработки бухгалтеру? И если да, то не выгорит ли такой бухгалтер? Может, лучше найти крутое место работы, которое будет устраивать настолько, что нужды в подработках не будет?

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