Управление ФНС отрицает массовую проверку арендодателей

В Санкт – Петербурге не будет массовой проверки арендодателей, пишет «Коммерсант».
В пресс-службе УФНС России по Санкт-Петербургу рассказали, что СМИ неверно истолковали сказанные на пресс-конференции слова руководства о работе ведомства.
Речь шла о рядовых проверках, тогда как журналисты распространили информацию о давлении на петербургских арендодателей через массовые проверки и веерную рассылку заказных писем.
Недоразумение произошло после пресс-конференции ТАСС «Декларационная кампания 2023 года». Журналист одного издания отметил, что в его редакцию пришло сообщение от читателей, которые получили весной этого года заказные письма от ФНС с требованием явиться в налоговую инспекцию своего района для дачи пояснений по использованию принадлежащих им квартир, поскольку инспекция располагает информацией, что помещение сдается в аренду.
А также с требованием подать налоговую декларацию не только за 2022 год, но и за 2021 и 2020 годы в срок до 30 апреля.
В ответ заместитель руководителя УФНС России по Санкт-Петербургу Владимир Полежаев отметил, что проблема обеления рынка аренды очень актуальна и налоговые органы активно занимаются этим вопросом. Поэтому периодически ведомство проверяет граждан, которые могут сдавать недвижимость в аренду и не платят налог.
Полежаев пояснил, что информацию о возможной сдаче недвижимости в аренду ФНС получает в том числе от соседей, которые могут пожаловаться на арендаторов. Как только в органы поступает информация, ФНС начинает проверку и может отправить собственнику помещения предупреждение: либо подавайте декларацию, либо зарегистрируйтесь как самозанятые.
Это обычная комплексная работа налоговой инспекции, рейдов, массовых проверок и давления нет, отметили в пресс-службе УФНС России по Санкт-Петербургу.