Управление ФНС отрицает массовую проверку арендодателей

В Санкт – Петербурге не будет массовой проверки арендодателей, пишет «Коммерсант».

В пресс-службе УФНС России по Санкт-Петербургу рассказали, что СМИ неверно истолковали сказанные на пресс-конференции слова руководства о работе ведомства.

Речь шла о рядовых проверках, тогда как журналисты распространили информацию о давлении на петербургских арендодателей через массовые проверки и веерную рассылку заказных писем.

Недоразумение произошло после пресс-конференции ТАСС «Декларационная кампания 2023 года». Журналист одного издания отметил, что в его редакцию пришло сообщение от читателей, которые получили весной этого года заказные письма от ФНС с требованием явиться в налоговую инспекцию своего района для дачи пояснений по использованию принадлежащих им квартир, поскольку инспекция располагает информацией, что помещение сдается в аренду.

А также с требованием подать налоговую декларацию не только за 2022 год, но и за 2021 и 2020 годы в срок до 30 апреля .

В ответ заместитель руководителя УФНС России по Санкт-Петербургу Владимир Полежаев отметил, что проблема обеления рынка аренды очень актуальна и налоговые органы активно занимаются этим вопросом. Поэтому периодически ведомство проверяет граждан, которые могут сдавать недвижимость в аренду и не платят налог.

Полежаев пояснил, что информацию о возможной сдаче недвижимости в аренду ФНС получает в том числе от соседей, которые могут пожаловаться на арендаторов. Как только в органы поступает информация, ФНС начинает проверку и может отправить собственнику помещения предупреждение: либо подавайте декларацию, либо зарегистрируйтесь как самозанятые.

Это обычная комплексная работа налоговой инспекции, рейдов, массовых проверок и давления нет, отметили в пресс-службе УФНС России по Санкт-Петербургу.