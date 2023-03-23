Самозанятые

Управление ФНС отрицает массовую проверку арендодателей

Замруководителя УФНС России по Санкт-Петербургу Владимир Полежаев рассказал о рядовой работе налоговой инспекции, а журналисты его не так поняли.

Версия для печати

В Санкт – Петербурге не будет массовой проверки арендодателей, пишет «Коммерсант».

В пресс-службе УФНС России по Санкт-Петербургу рассказали, что СМИ неверно истолковали сказанные на пресс-конференции слова руководства о работе ведомства.

Речь шла о рядовых проверках, тогда как журналисты распространили информацию о давлении на петербургских арендодателей через массовые проверки и веерную рассылку заказных писем.

Недоразумение произошло после пресс-конференции ТАСС «Декларационная кампания 2023 года». Журналист одного издания отметил, что в его редакцию пришло сообщение от читателей, которые получили весной этого года заказные письма от ФНС с требованием явиться в налоговую инспекцию своего района для дачи пояснений по использованию принадлежащих им квартир, поскольку инспекция располагает информацией, что помещение сдается в аренду.

А также с требованием подать налоговую декларацию не только за 2022 год, но и за 2021 и 2020 годы в срок до 30 апреля.

В ответ заместитель руководителя УФНС России по Санкт-Петербургу Владимир Полежаев отметил, что проблема обеления рынка аренды очень актуальна и налоговые органы активно занимаются этим вопросом. Поэтому периодически ведомство проверяет граждан, которые могут сдавать недвижимость в аренду и не платят налог.

Полежаев пояснил, что информацию о возможной сдаче недвижимости в аренду ФНС получает в том числе от соседей, которые могут пожаловаться на арендаторов. Как только в органы поступает информация, ФНС начинает проверку и может отправить собственнику помещения предупреждение: либо подавайте декларацию, либо зарегистрируйтесь как самозанятые.

Это обычная комплексная работа налоговой инспекции, рейдов, массовых проверок и давления нет, отметили в пресс-службе УФНС России по Санкт-Петербургу.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Отчетность в СФР

Новые правила регистрации в СФР, код причины увольнения и выписки для сотрудника: топ главных новостей про новый отчет ЕФС-1

Несколько минут вашего внимания на то, как и почему важно заполнять ЕФС-1 правильно. Уверены, вы и так все отлично знаете, но напомнить лишним не будет.

Новые правила регистрации в СФР, код причины увольнения и выписки для сотрудника: топ главных новостей про новый отчет ЕФС-1

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Вебинары для бухгалтеров

👉Кадровый учет с удаленной командой в 1С: не пропустите бесплатный вебинар

Удаленных сотрудников сложно организовать во всех смыслах, а уж обмениваться с ними кадровыми документами и того сложнее. Мы решили все разложить по полочкам с экспертом. И показать пример, как все запустить в реальной программе.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще