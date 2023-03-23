IT-компании

Стал известен новый перечень доходов для аккредитации IT-компаний

Ремонт и обслуживание компьютеров, производство оборудования средств связи, услуги по проведению научных исследований с помощью собственных программ вошли в новый перечень доходов IT-компания для аккредитации.

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Сейчас перечень таких доходов (нужна доля 30%) утвержден приказом Минцифры от 08.10.2022 № 766.

Будет новый документ. На федеральном портале опубликован текст проекта будущего перечня.

Причина для разработки нового перечня – изменение правил аккредитации в том числе – расширение видов деятельности.

Таблицу с перечнем колов ОКВЭД для аккредитации в разрезе «было – стало» смотрите здесь.

Получается, что виды деятельности вошли в перечень для аккредитации, а доходы от такой деятельности – нет. Это исправят.

Для права на аккредитацию доля доходов из этого перечня должна составлять нее менее 30% от всех доходов компании.

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