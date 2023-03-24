Подрядчик на УСН не должен платить НДС по госконтракту, даже если он есть в смете

При этом подрядчик на УСН не платит НДС, если он не выставляет счет-фактуру. Если он сформировал счет-фактуру с НДС, то этот НДС надо отдать в бюджет.

Разъяснение дает Минфин в письме от 14.03.2023 № 24-06-06/21248.

Что касается форм КС-2, КС-3, КС-6а, КС-14, то они не являются обязательными.

Приемку работ можно оформить любым документом, который будет содержать обязательные реквизиты, перечисленные в законе о бухучете № 402-ФЗ.

Минфин также в своем письме затронул вопрос составления сметы. Методика ее составления утверждена приказом Минстроя от 23.12.2019 № 841/пр. Там же прописано, когда в смету могут вноситься изменения.

По сути, Минфин не ответил четко на вопрос, что делать с НДС в смете и надо ли его отражать в акте КС-2, если в контракте и смете этот НДС есть, но платить его подрядчик не будет.