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Ведущим бизнес в России иностранным компаниям рекомендовали не платить дивиденды свыше 50% прибыли

Минфин следит за дивидендной политикой компаний. Если иностранная компания никогда не платила дивиденды, а сейчас хочет выплатить всю накопленную прибыль за несколько лет, ведомству это не понравится. А если иностранная компания систематически выплачивала дивиденды, давала доходность акционерам и продолжает здесь работать, то дивиденды до 50%, квартальными платежами, по факту выполнения ключевых показателей эффективности – это пожалуйста.

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Ведущим бизнес в России иностранным компаниям рекомендовали не платить дивиденды свыше 50% прибыли
Иллюстрация: Sora Shimazaki/pexels

Дочерние иностранные компании, которые остаются работать в России, смогут выплачивать материнским компаниям дивидендами до 50% прибыли.

О принципах работы с иностранными компаниями в России рассказал директор Департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, выступая на Российском форуме финансового рынка.

«Если мы видим, что иностранные компании хотят работать в России, то они могут выплачивать дивиденды. Мы понимаем, что работая в России, они не только хотят развивать нашу страну, платить налоги, но и отчитываться перед своей материнской компанией. В то же время мы должны быть уверены, что компании продолжат свою работу в России, поэтому они должны выплачивать дивиденды, как правило, 50% от прибыли предыдущего года», – добавил Иван Чебесков.

В качестве примера Чебесков привел крупные компании, которые остались или планируют остаться работать в России, – Metro, «Ашан», L’Oreal и другие.

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