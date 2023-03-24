Ведущим бизнес в России иностранным компаниям рекомендовали не платить дивиденды свыше 50% прибыли

Дочерние иностранные компании, которые остаются работать в России, смогут выплачивать материнским компаниям дивидендами до 50% прибыли.
О принципах работы с иностранными компаниями в России рассказал директор Департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, выступая на Российском форуме финансового рынка.
«Если мы видим, что иностранные компании хотят работать в России, то они могут выплачивать дивиденды. Мы понимаем, что работая в России, они не только хотят развивать нашу страну, платить налоги, но и отчитываться перед своей материнской компанией. В то же время мы должны быть уверены, что компании продолжат свою работу в России, поэтому они должны выплачивать дивиденды, как правило, 50% от прибыли предыдущего года», – добавил Иван Чебесков.
В качестве примера Чебесков привел крупные компании, которые остались или планируют остаться работать в России, – Metro, «Ашан», L’Oreal и другие.