Ценные бумаги

ЦБ продлил до 1 октября запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам

Запрет продлен Банком России на полгода – до вступления в силу постоянного блока на подобные операции.

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Запрет на продажу ценных бумаг компаний из недружественных стран неквалифицированным инвесторам будет действовать до 1 октября 2023 года, сообщается на сайте ЦБ.

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств.

Также возможна покупка иностранных бумаг, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе.

Квалифицированным инвесторам доступны:

  • ценные бумаги, выпущенные в недружественных государствах;
  • ценные бумаги, хранение которых осуществляется через инфраструктуру недружественных государств;
  • производственные финансовые инструменты, где такие бумаги являются базисным активом.

Напомним, что с 1 октября 2022 года действуют ограничения на приобретение ценных бумаг эмитентов из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов.

С 1 января 2023 года вступил в силу полный запрет на приобретение этих бумаг неопытными инвесторами.

Также, по решению ЦБ, с 1 апреля меняется порядок покупки ценных бумаг компаний дружественных стран для неквалифицированных инвесторов. Если бумаги учитываются в недружественных депозитариях, то брокер обязан предупреждать клиентов о рисках их блокировки.

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