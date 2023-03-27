НДФЛ

🏠 Субсидию на жилье для работников СФР освободят от НДФЛ и страховых взносов

Сотрудникам Социального фонда (ПФР+ФСС) положена субсидия на покупку жилья. Эту выплату не будут облагать НДФЛ и взносами.

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Проект Минтруда с поправками в стати 217 и 422 НК РФ размещен на федеральном портале.

Норма о предоставлении субсидии на жилье однократно за время работы для сотрудников СФР заложена в законе от 14.07.2022 № 236-ФЗ. Финансовое обеспечение этой субсидии – за счет бюджета СФР.

По п.36 т. 217 НК освобождаются от НДФЛ субсидии на жилье за счет федерального, регионального и местного бюджета. Сюда включат бюджет государственных внебюджетных фондов.

Кроме того, в статье 422 НК РФ также пропишут, что такая выплата из бюджета фонда не облагается страховыми взносами.

Порядок предоставления такой субсидии утвердят постановлением правительства. Есть проект. Давать субсидию будут тем, кто проработал в фонде (включая работу в ПФР и ФСС) не менее 5 лет и нуждается в жилье.

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