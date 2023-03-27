🏠 Субсидию на жилье для работников СФР освободят от НДФЛ и страховых взносов

Проект Минтруда с поправками в стати 217 и 422 НК РФ размещен на федеральном портале.

Норма о предоставлении субсидии на жилье однократно за время работы для сотрудников СФР заложена в законе от 14.07.2022 № 236-ФЗ. Финансовое обеспечение этой субсидии – за счет бюджета СФР.

По п.36 т. 217 НК освобождаются от НДФЛ субсидии на жилье за счет федерального, регионального и местного бюджета. Сюда включат бюджет государственных внебюджетных фондов.

Кроме того, в статье 422 НК РФ также пропишут, что такая выплата из бюджета фонда не облагается страховыми взносами.

Порядок предоставления такой субсидии утвердят постановлением правительства. Есть проект. Давать субсидию будут тем, кто проработал в фонде (включая работу в ПФР и ФСС) не менее 5 лет и нуждается в жилье.