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Банк First Citizens покупает активы банкрота Silicon Valley Bank

Новый собственник компенсирует вкладчикам потери, которые находятся в пределах страхового лимита. Клиенты Silicon Valley Bank перейдут в банк First Citizens.

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Банковский холдинг First Citizens Bank & Trust Company покупает все вклады и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Федеральную корпорацию страхования вкладов.

Сумма сделки примерно 72 млрд долларов. Активы продали со скидкой в 16,5 млрд долларов.

С 27 марта 2023 года начинает работать «промежуточный банк» Silicon Valley Bridge Bank. Организация планирует защищать интересы вкладчиков кредитной организации, которая была признана банкротом.

17 отделений «промежуточного банка» будут принадлежать First Citizens Bank.

«Клиенты Silicon Valley Bridge Bank должны продолжать пользоваться своим текущим отделением до получения уведомления First Citizens Bank & Trust Company о завершении изменений в системах, что позволит осуществлять полное банковское обслуживание во всех остальных отделениях», – сказано в сообщении корпорации страхования вкладов.

Вкладчики банка Silicon Valley станут клиентами холдинга First Citizens Bank. Им возместят все потери в пределах страхового лимита. Общая сумма вкладов SVB составляет порядка 119 млрд долларов.

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