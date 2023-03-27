Госзакупки

Малый бизнес получил контракты по госзакупкам на 375 млрд рублей. Это в два раза больше, чем годом раньше

Для малого и среднего бизнеса упростили правила участия в закупках, а госкомпании обязали совершать у МСП не менее 25% от общего объема закупок.

Версия для печати

За 2022 год МСП получили от организаций с госучастием контракты до 500 тыс. рублей на общую сумму 375,3 млрд рублей, сообщается на сайте Корпорации МСП.

Это в два раза больше, чем в 2021 году. Тогда объем закупок по 223-ФЗ составлял 194 млрд рублей.

«Для удобства мы агрегируем закупки крупнейших и региональных заказчиков из 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов на Цифровой платформе МСП.РФ. Через платформу заключено более 2800 договоров на общую сумму почти 4,1 миллиарда рублей. Фактически мы создали новый рынок сбыта для продукции и услуг малого бизнеса», – считает Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

Повлиять на такие цифры могли упрощенные требования для участия в закупках. Теперь поставщиками могут быть предприниматели и самозанятые, которые только начали свое дело.

Кроме того, компании с государственным участием должны закупать у малого и среднего бизнеса не меньше 25% от общего объема закупок.

Чаще всего сервисов госзакупок на платформе МСП.РФ пользуются предприниматели из сферы оптовой и розничной торговли (33,1%), строительства (10,5%), разработки программного обеспечения (5,2%), а также архитекторы и инженеры (3,5%).

«Витрина закупок малого объема» открылась на цифровой платформе МСП.РФ в апреле 2022 года.

Бухгалтерский аутсорсинг

Как и где найти клиентов на бухгалтерское обслуживание на аутсорсинге: шесть методов поиска

Разберемся, где брать заказчиков на бухгалтерское обслуживание и как себя продвигать. Расскажем о разных способах рекламы и нюансах, которые нужно учитывать, прежде чем уходить из найма в аутсорсинг.

Как и где найти клиентов на бухгалтерское обслуживание на аутсорсинге: шесть методов поиска

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Кредитование

Рассрочка: как сэкономить и не стать банкротом

Нет полной суммы для приобретения недвижимости, а оформить ипотечный кредит не получается? Оптимальным выходом может стать покупка в рассрочку. Покупатель получает жилье сразу, а оплата растягивается от 6 мес. до 4 лет, без процентов и переплат. Расскажем о подводных камнях беспроцентных кредитов.

Рассрочка: как сэкономить и не стать банкротом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Право

Как бухгалтеру получить возмещение морального ущерба

Можно ли бухгалтеру получить денежную компенсацию за моральный ущерб, если он пострадал от действий налоговиков, клиентов или собственного работодателя? Можно. Постановление Пленума ВС поможет это сделать правильно.

Как бухгалтеру получить возмещение морального ущерба

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Отчетность в СФР

Новый порядок подтверждения ОКВЭД и обновленные формы документов.

С 4 апреля 2023 года вступит в силу новый порядок подтверждения основного вида экономической деятельности, обновленные формы заявлений ‎о подтверждении основного вида экономической деятельности и ‎о выделении подразделений в самостоятельные ‎классификационные единицы (СКЕ).

Читать еще