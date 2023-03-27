Малый бизнес получил контракты по госзакупкам на 375 млрд рублей. Это в два раза больше, чем годом раньше

За 2022 год МСП получили от организаций с госучастием контракты до 500 тыс. рублей на общую сумму 375,3 млрд рублей, сообщается на сайте Корпорации МСП.

Это в два раза больше, чем в 2021 году. Тогда объем закупок по 223-ФЗ составлял 194 млрд рублей.

«Для удобства мы агрегируем закупки крупнейших и региональных заказчиков из 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов на Цифровой платформе МСП.РФ. Через платформу заключено более 2800 договоров на общую сумму почти 4,1 миллиарда рублей. Фактически мы создали новый рынок сбыта для продукции и услуг малого бизнеса», – считает Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

Повлиять на такие цифры могли упрощенные требования для участия в закупках. Теперь поставщиками могут быть предприниматели и самозанятые, которые только начали свое дело.

Кроме того, компании с государственным участием должны закупать у малого и среднего бизнеса не меньше 25% от общего объема закупок.

Чаще всего сервисов госзакупок на платформе МСП.РФ пользуются предприниматели из сферы оптовой и розничной торговли (33,1%), строительства (10,5%), разработки программного обеспечения (5,2%), а также архитекторы и инженеры (3,5%).

«Витрина закупок малого объема» открылась на цифровой платформе МСП.РФ в апреле 2022 года.