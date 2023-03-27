Экономика России

Продажи парфюмерии в России выросли почти на 28%

Покупатели стали чаще покупать духи, но парфюмерной продукции, которую ввели в оборот, стало на 31% меньше. Такие цифры приводит ЦРПТ.

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В 2022 году продажи духов выросли на 27,7% до 85 млн флаконов, тогда как в 2021 году продали 67 млн флаконов. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.

Несмотря на рост продаж, объем продукции, введенной в оборот, сократился почти на 31%.

74% всей парфюмерной продукции продали в торговых точках, 10% покупателей заказывали духи онлайн.

58% внутреннего рынка занимает продукция отечественного производства.

В первой половине 2022 года ввоз иностранных духов сократился почти вдвое, затем импорт начал восстанавливаться.

Всего в 2022 году ввезли 47,4 млн флаконов, из них 91% продукции прибыло стран, не входящих в ЕАЭС.

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