Продажи парфюмерии в России выросли почти на 28%

В 2022 году продажи духов выросли на 27,7% до 85 млн флаконов, тогда как в 2021 году продали 67 млн флаконов. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.

Несмотря на рост продаж, объем продукции, введенной в оборот, сократился почти на 31%.

74% всей парфюмерной продукции продали в торговых точках, 10% покупателей заказывали духи онлайн.

58% внутреннего рынка занимает продукция отечественного производства.

В первой половине 2022 года ввоз иностранных духов сократился почти вдвое, затем импорт начал восстанавливаться.

Всего в 2022 году ввезли 47,4 млн флаконов, из них 91% продукции прибыло стран, не входящих в ЕАЭС.