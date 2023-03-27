Минстрой раскритиковал льготную ипотеку для чиновников: есть люди, которым эта мера поддержки нужнее

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сообщил, что ему неизвестно о новой программе льготной ипотеки для чиновников. Об этом пишет «RG.RU».

«Я не слышал, что разрабатывается какая-то льготная ипотечная программа для чиновника, строителя и работника ЖКХ… У нас есть более важные категории граждан, которым необходимы все-таки более льготные условия на улучшение жилищных условий», - заявил Никита Стасишин.

Также Никита Стасишин добавил, что в приоритете Минстроя предоставить дополнительные льготы на покупку жилья для молодых семей, многодетных, а также для родителей детей-инвалидов.

Особые условия будут и для работников оборонно-промышленного комплекса.

Ранее мы писали, что Минфин хочет предложить правительству запустить эксперимент с льготной ипотекой для федеральных госслужащих с привлечением средств из бюджета. Это поможет государственным служащим работать «долго и эффективно».