Ипотека

Минфин собирается сделать льготную ипотеку для чиновников. Это поможет им работать «долго и эффективно», считают власти

Чиновникам могут отметить единовременные субсидии на покупку жилья, но дадут льготную ипотеку. Так рядовым сотрудникам не придется ждать выплат. Предложение готовит Минфин.

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Минфин хочет предложить правительству запустить эксперимент с льготной ипотекой для федеральных госслужащих с привлечением средств из бюджета, пишет «Forbes».

Чиновникам будут субсидировать процентную ставку по ипотечному кредиту, а не выдавать единовременные субсидии на покупку жилья.

На эту программув 2023-2025 годах планируют выделить по 2,84 млрд рублей.

Сейчас чиновники имеют право на однократную субсидию для покупки жилья. В 2016 году средний размер такой выплаты составлял 3,45 млн рублей, а в 2017 году московские госслужащие получали 5-6 млн рублей.

Чиновники долго стоят в очереди на получение субсидии, большая часть денег уходит приближенным к руководству. А до рядовых сотрудников очередь доходит редко.

Предложение Минфина о субсидировании ставки расширит круг получателей льгот, а также будет мотивировать госслужащих «работать долго и эффективно».

Между тем, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что государство собирается совсем отказаться от льготной ипотеки. Поэтому к идее предоставить льготы чиновникам «требуются дополнительные пояснения».

Ипотека

Минфин собирается сделать льготную ипотеку для чиновников. Это поможет им работать «долго и эффективно», считают власти

Чиновникам могут отметить единовременные субсидии на покупку жилья, но дадут льготную ипотеку. Так рядовым сотрудникам не придется ждать выплат. Предложение готовит Минфин.

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