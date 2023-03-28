Wildberries протестирует новые тарифы для пунктов выдачи заказов. Партнеры предложили сделать их дифференцированными

«Онлайн-платформа готова поддержать предложения действующих партнеров: компания приняла решение о тестировании линейки дифференцированных тарифов для новых пунктов выдачи. После завершения пилотного периода компания встретится с новыми и „старыми“ партнерами и получит от них обратную связь», цитируют маркетплейс «РИА Новости».

Различаться новые тарифы в линейке будут в зависимости от того, есть ли рядом с новым ПВЗ уже открытые пункты.

Это было одним из предметов конфликта между маркетплейсом и ПВЗ, о котором недавно писали на «Клерке». Суть в том, что чем больше пунктов выдачи появляются рядом друг с другом, тем сложнее каждому из них зарабатывать.

Теперь партнеры предложили маркетплейсу новую политику по тарифам – и ее введут в тестовом режиме. Точных сроков, когда именно стартует процесс, WB пока не привел.

Известно, что в разрешении споров между Wildberries и его партнерами принимают участие власти и общественные организации. Процесс еще идет, и вот как о нем пишет «Опора России» в своем Телеграм-канале:

«Провели совместно с Wildberries встречу с представителями инициативной группы партнерских пунктов выдачи заказов. Руководство организаций и более 20 владельцев ПВЗ, в сеть которых входит свыше 60 пунктов, обсудили текущие вопросы взаимодействия между компанией и партнерами. По ее итогам мероприятия на базе бизнес-объединения была создана Согласительная комиссия по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами ПВЗ».

Также известно, что ФАС собирается создать внутренний арбитраж для споров Wildberries с продавцами.