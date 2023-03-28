При продаже жилья в 2022 году надо сдать 3-НДФЛ до 2 мая 2023 года

Отчитаться о доходах надо, если в 2022 году вы, к примеру:

продали недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения;

получили дорогие подарки не от близких родственников;

выиграли небольшую сумму в лотерею;

сдавали имущество в аренду;

получали доход от зарубежных источников.

Также сдать декларацию 3-НДФЛ должны ИП на ОСНО, адвокаты, нотариусы.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года.

Кстати, при продаже квартиры не дороже 1 млн рублей сдавать декларацию 3-НДФЛ не надо.

Когда надо и когда не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог с продажи квартиры – смотрите в нашей таблице.