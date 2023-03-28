❗ При выплате старых зарплатных долгов в 2023 году надо сдать уточненную 6-НДФЛ за прошлый период

Разъяснение дает ФНС в письме от 14.02.2023 № ЗГ-3-11/2128@.

Если зарплата за работу в одном налоговом периоде выплачивается в другом налоговом периоде, то такой доход относится к другому налоговому периоду.

Налог удерживают при выплате.

Перечислять исчисленный и удержанный НДФЛ за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца надо не позднее 28-го числа текущего месяца.

Сумма задолженности по зарплате за 2021 год, выплаченная в 2023 году, считается доходом 2023 года. Ее отражают в 6-НДФЛ и справках (бывших 2-НДФЛ) за 2023 год.

При этом налоговый агент должен внести изменения в 6-НДФЛ за 2021 год и сдать уточненку.

О том, как отражать зарплату за декабрь 2022 года в расчете 6-НДФЛ за 2023 год, мы рассказывали в разборе.