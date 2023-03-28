Тестировать цифровой рубль будут на реальных клиентах. Банки снова говорят, что готовы

Изначально начать тестировать цифровой рубль планировали еще в апреле, но законы не готовы. Собственную готовность к этому тестированию Центробанку подтвердили 13 банков, пишет «ТАСС».

В числе таких банков Альфа, Росбанк, банк «Союз», банк «Синара» и так далее.

Вот что пишет о пилотном режиме цифрового рубля Центробанк в своем Телеграм-канале:

«Во время этой работы будут протестированы такие базовые операции, как открытие и закрытие цифрового кошелька на платформе Банка России, его пополнение, переводы между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-коду и возврат средств. В дальнейшем список этих операций будет расширен».

Ориентировочно начнется пилотный режим с мая.

ЦБ настаивает на том, что необходимо дождаться правовой базы, а значит, и самим банкам остается только следить за рассмотрением законов.