Минтруд разрешил выплачивать госслужащим для загранкомандировки наличную валюту. Эксперт советует быть особенно внимательным с отчетом о расходах

Такую рекомендацию дает Минтруд в письме от 08.02.2023 № 28-7/10/В-1657.

При возвращении из командировки госслужащий должен представить авансовый отчет с приложением, в том числе, документов о найме жилого помещения.

В качестве временной меры Минтруд разрешает принять к учету документы по найму жилья, которые оформлены компаниями-посредниками.

Речь идет об организациях, которые сами не не оказывают непосредственно услуги по предоставлению в наем жилых помещений.

В этом случае работник может подтвердить расходы ваучером компании-партнера, счетом и кассовым чеком организации, непосредственно предоставляющей услугу по найму жилья.

Эксперт по трудовым отношениям из команды «Консультаций» Клерка, преподаватель и руководитель образовательного центра Елена Пономарева советует руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» и Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

И на их основе учесть, что кроме суточных, проезда и проживания, работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного государства дополнительно возмещаются:

расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;

обязательные консульские и аэродромные сборы;

сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;

расходы на оформление обязательной медицинской страховки;

иные обязательные платежи и сборы.

«Перед командировкой работнику выдаются деньги под отчет, в течение 3-х дней после возвращения из командировки он обязан отчитаться о расходовании средств с приложением подтверждающих документов. Обратите на это особое внимание», советует Елена Пономарева.