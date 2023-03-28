Предприниматели запутались, когда сдавать декларацию по УСН

Напомним сроки сдачи декларации по УСН в 2023 году (отчетность за 2022 год): для организаций – не позднее 25 марта следующего года;

для предпринимателей – не позднее 25 апреля.

В чатах предпринимателей много вопросов, особенно у тех, кто работает без бухгалтера: разве уже надо сдавать? Не переживайте, март – срок для организаций.

На самом деле, перемены, которые путают ИП на УСН в этом году, большие. Предприниматели всерьез задумываются, чтобы обзавестись бухгалтером – ну а организации ищут хороших, профессиональных главбухов.

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