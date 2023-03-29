Закон о переводе денег между своими счетами без комиссий откладывается

В декабря 2022 Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает переводить средства до 1,4 млн рублей между своими счетами без комиссии. Однако крупные игроки не видят собственной выгоды в таких поправках. Второе чтение откладывается. Об этом пишет «МК».

Депутаты решили избавить людей от «платежного рабства» – ситуации, когда человек получает зарплату на карту одного банка, но фактически пользуется другой.

Свои деньги приходится переводить с карты на карту. В таком случае лимит без комиссий в 100 тыс. рублей, который дает СБП, легко исчерпать. Приходится платить комиссию.

«Что касается возможности бесплатно переводить собственные средства из одного банка в другой банк в пределах 1,4 млн рублей – наша позиция здесь не изменилась. Мы понимаем, что некоторые банки против, но мы считаем важным, чтобы у людей было право свои сбережения хотя бы в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой свободно», – сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Банки считают, что после одобрения законопроекта, они недополучат от 300 млн до 90 млрд рублей в год.

Поэтому крупные кредитные организации хотят отсрочить движение этого проекта или хотя бы снизить лимит: вместо 1,4 млн рублей можно будет без комиссии переводить 300-600 тыс. рублей.

Законопроект собирались принять уже в марте 2023 года, но второе чтение пока что не анонсировано. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что проект готовится к новому обсуждению.