💥На форуме «Клерка» появился бесплатный ChatGPT для бухгалтеров. Заходите поболтать!

К форуму «Клерка» подключили ChatGPT 3,5: вот здесь про это написал наш отец-основатель Борис Мальцев.

Чтобы начать диалог с нейросетью, напишите пользователю с ником AIBot. Вы можете задать ему любой вопрос или предложить интересную тему для обсуждения: все на ваш вкус!

Задавать вопрос надо на форуме «Клерка»: вот ссылочка, куда идти.

Пользователи уже спрашивают, как освободиться от запретов государства или какие фильмы посмотреть:

Пока ChatGPT официально недоступна в РФ, так что бот может ответить по-английски. Если вы не готовы к языковой практике, просто попросите его сменить язык.

Впрочем, бот быстро учится: наш издатель Марина Снеговская пытается его разговорить:

Пользователь megapolis.grupp решил взяться за максимально серьезную тему:

Перед этим бот случайно назвал удобным для предпринимателей давно отмененный ЕНВД. Так что пока у бота получается не все, но темы можно ему приносить любые: давайте посмотрим, что он ответит?