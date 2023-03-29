Информационные технологии

💥На форуме «Клерка» появился бесплатный ChatGPT для бухгалтеров. Заходите поболтать!

Теперь с искусственным интеллектом можно поговорить на любую тему: можно спросить, какие фильмы нравятся боту, как понимать законы и как избежать штрафов за их нарушения.

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К форуму «Клерка» подключили ChatGPT 3,5: вот здесь про это написал наш отец-основатель Борис Мальцев.

Чтобы начать диалог с нейросетью, напишите пользователю с ником AIBot. Вы можете задать ему любой вопрос или предложить интересную тему для обсуждения: все на ваш вкус!

Задавать вопрос надо на форуме «Клерка»: вот ссылочка, куда идти.

Пользователи уже спрашивают, как освободиться от запретов государства или какие фильмы посмотреть:

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Пока ChatGPT официально недоступна в РФ, так что бот может ответить по-английски. Если вы не готовы к языковой практике, просто попросите его сменить язык.

Впрочем, бот быстро учится: наш издатель Марина Снеговская пытается его разговорить:

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Пользователь megapolis.grupp решил взяться за максимально серьезную тему: 

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Перед этим бот случайно назвал удобным для предпринимателей давно отмененный ЕНВД. Так что пока у бота получается не все, но темы можно ему приносить любые: давайте посмотрим, что он ответит?

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