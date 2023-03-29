Коллекторы

Почти 5% коллекторов нарушали закон и угрожали должникам

26 коллекторских агентств применяли к должникам противоправные методы.

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За 2022 год Федеральная служба судебных приставов (ФССП) присвоила почти 5% коллекторских агентств отметку «высокого» и «значительного» риска. Об этом пишет «Коммерсант».

Из 525 участников рынка 26 коллекторских компаний получили «высокую» («красную») и «значительную» («желтую») категории риска.

Такие отметки присваиваются, если коллекторы хотя бы раз в течение года нарушали закон: угрожали здоровью или жизни должника, запугивали, что уничтожат имущество.

«Агентство попадает в «красную» зону уже при двух нарушениях, при этом не принимается во внимание размер портфеля, находящегося в работе, подчеркивает он. «Перейти из „зеленой“ в „красную“ категорию можно при условии всего одного грубого нарушения», – сообщил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Стоит отметить, что в статистику вошли только подтвержденные случаи, по которым есть соответствующие решения суда или протоколы об административных нарушениях. Деятельность серых и черных коллекторов слабо контролируется.

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