Маркетинг

Зарплаты интернет-маркетологов выросли до 350 тысяч. Вы бы пошли в эту профессию?

Сегодня наша редакция решила посмотреть, сколько платят специалистам в медиа-бизнесе и приятно удивилась. 350 тысяч! Правда, такие зарплаты в основном у директоров по маркетингу. И просто у интернет-маркетологов.

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Маркетологи зарабатывают едва ли не на уровне айтишников и топ-менеджеров: если бы нам раньше такое сказали, мы б не поверили. Но сейчас это просто, что называется, офигеть:

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Над тем, чтоб податься в маркетологи, у нас даже парочка сотрудников задумались. На «Клерке» как раз запустился новый поток курса профпереподготовки по этой профессии: мы всех с радостью ждем!

Если без шуток и эмоций, то на курсе вы научитесь:

  • анализировать целевую аудиторию и конкурентов;
  • оценивать эффективность каналов интернет-маркетинга;
  • планировать продвижение в интернет-каналах;
  • работать с маркетинговой аналитикой в Яндекс.Метрике и Google Analytics;
  • строить продуктовые гипотезы;
  • проводить тестирования.

А если я вообще ничего не понимаю в маркетинге, спросите вы? Курс профпереподготовки написан для новичков и опытных специалистов. Мы научим вас с нуля всем инструментам и знаниям, которые нужны для комфортной работы.

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