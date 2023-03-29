Зарплаты интернет-маркетологов выросли до 350 тысяч. Вы бы пошли в эту профессию?

Маркетологи зарабатывают едва ли не на уровне айтишников и топ-менеджеров: если бы нам раньше такое сказали, мы б не поверили. Но сейчас это просто, что называется, офигеть:
Над тем, чтоб податься в маркетологи, у нас даже парочка сотрудников задумались. На «Клерке» как раз запустился новый поток курса профпереподготовки по этой профессии: мы всех с радостью ждем!
Если без шуток и эмоций, то на курсе вы научитесь:
- анализировать целевую аудиторию и конкурентов;
- оценивать эффективность каналов интернет-маркетинга;
- планировать продвижение в интернет-каналах;
- работать с маркетинговой аналитикой в Яндекс.Метрике и Google Analytics;
- строить продуктовые гипотезы;
- проводить тестирования.
А если я вообще ничего не понимаю в маркетинге, спросите вы? Курс профпереподготовки написан для новичков и опытных специалистов. Мы научим вас с нуля всем инструментам и знаниям, которые нужны для комфортной работы.