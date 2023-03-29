Зарплаты интернет-маркетологов выросли до 350 тысяч. Вы бы пошли в эту профессию?

Маркетологи зарабатывают едва ли не на уровне айтишников и топ-менеджеров: если бы нам раньше такое сказали, мы б не поверили. Но сейчас это просто, что называется, офигеть:

Над тем, чтоб податься в маркетологи, у нас даже парочка сотрудников задумались. На «Клерке» как раз запустился новый поток курса профпереподготовки по этой профессии: мы всех с радостью ждем!

Если без шуток и эмоций, то на курсе вы научитесь: анализировать целевую аудиторию и конкурентов;

оценивать эффективность каналов интернет-маркетинга;

планировать продвижение в интернет-каналах;

работать с маркетинговой аналитикой в Яндекс.Метрике и Google Analytics;

строить продуктовые гипотезы;

проводить тестирования.

А если я вообще ничего не понимаю в маркетинге, спросите вы? Курс профпереподготовки написан для новичков и опытных специалистов. Мы научим вас с нуля всем инструментам и знаниям, которые нужны для комфортной работы.

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