Центробанк закрыл 2022 год с убытком в 721,7 млрд рублей

Банк России представил в Госдуму годовой отчет за 2022 год, в котором сказано, что регулятор получил убыток в размере 721,7 млрд рублей, что в 27 раз больше убытка за 2021 год. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Центробанк получил 53% убытка от продажи банка «Открытие», а также из-за того, что регулятор внес акции Московского индустриального банка в Агентство по страхованию вкладов. На этих операциях ЦБ потерял 382,2 млрд рублей.

Остальные 315 млрд рублей Центробанк потратил на несостоявшуюся переоценку стоимости долговых обязательств по иностранным акциям.

С 25% до 16% сократилось количество банковских клиентов, у которых есть валютные вклады. За год стало на 27% меньше сбережений в иностранной валюте.

За 2022 год объем обналичивания денежных средств вырос на 3% и составил 64 млрд рублей. Стало 16% меньше подозрительных операций по переводу средств за границу.