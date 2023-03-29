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Центробанк закрыл 2022 год с убытком в 721,7 млрд рублей

Банк России потерял в 27 раз больше, чем в 2021 году. Больше половины убыточных операций связаны с продажей банка «Открытие», а также с акциями Московского индустриального банка.

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Банк России представил в Госдуму годовой отчет за 2022 год, в котором сказано, что регулятор получил убыток в размере 721,7 млрд рублей, что в 27 раз больше убытка за 2021 год. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Центробанк получил 53% убытка от продажи банка «Открытие», а также из-за того, что регулятор внес акции Московского индустриального банка в Агентство по страхованию вкладов. На этих операциях ЦБ потерял 382,2 млрд рублей.

Остальные 315 млрд рублей Центробанк потратил на несостоявшуюся переоценку стоимости долговых обязательств по иностранным акциям.

С 25% до 16% сократилось количество банковских клиентов, у которых есть валютные вклады. За год стало на 27% меньше сбережений в иностранной валюте.

За 2022 год объем обналичивания денежных средств вырос на 3% и составил 64 млрд рублей. Стало 16% меньше подозрительных операций по переводу средств за границу.

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