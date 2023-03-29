Мошенники предлагают скачать фейковое приложение ФНС, чтобы якобы оплатить все налоги

Кибермошенники рассылают электронные письма, в которых просят владельцев смартфонов на Android установить новое приложение ФНС. Об этом сообщается на сайте налоговой.

Злоумышленники предлагают скачать новое приложение, где можно оплатить все налоги, а также посмотреть доступен ли налоговый вычет.

«При этом уточняется, что в связи с геополитической ситуацией приложение недоступно в Play Market, но его можно скачать по ссылке в письме», – сказано в сообщении ФНС.

Если перейти по указанному адресу, то на смартфон будет установлено вредоносное программное обеспечение, которое ворует СМС-сообщения. Помимо этого, приложение попросит ввести номер телефона и реквизиты банковской карты.

ФНС предупреждает, что к подобным сообщениям не имеет никакого отношения. Налоговая советует не открывать подозрительные e-mail и устанавливать приложения только из официальных источников.