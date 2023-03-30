Трудовое право

В Югре крупная строительная компания задержала сотрудникам 20,2 млн рублей зарплаты. В дело вмешалась прокуратура

«Нижневартовскстройдеталь» в Ханты-Мансийском автономном округе задолжала зарплаты 439 своим работникам. Роструд провел проверки, прокуратура возбудила дело против компании.

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Только за ноябрь 2022 года компания накопила долги по зарплате на 15 миллионов рублей. Прокуратура возбудила дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы»).

«В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме»,  отчитались в прокуратуре Югры.

Однако 15 млн – видимо, не вся сумма, т.к. «разборки» с прокуратурой прошли больше месяца назад. Сейчас же Роструд на своем сайте сообщил, что общая сумма долгов – 20,2 млн рублей.

Интересно, что проверки прокуратуры после жалоб начались всего через несколько дней после смены генерального директора компании.

Мало того, в соцсетях и СМИ есть информация о том, что компания близка к банкротству.

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