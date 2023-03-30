Международный роуминг с Казахстаном, Арменией и Киргизией отменят к 2025 году

О том, что на территории стран ЕАЭС нужно пересмотреть тарифы на связь и отменить роуминг, сказано в приложении к запросу Евразийской экономической комиссии, которое цитируют «Ведомости».

Порядок будет примерно такой. Сначала операторы связи проведут аналитику, потом разработают разработают «правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов».

Дальше, уже к началу 2025 года должны будут заработать новые тарифы на связь, более выгодные, чем нынешние в роуминге.

Отмена роуминга может повлечь за собой финансовые потери для операторов связи, думают эксперты. Цены на остальные тарифы вполне могут вырасти: буквально недавно мы писали, что только в течение 2023 года этот рост может составить 10%.